Демонстранты в Бангкоке потребовали распустить парламент и переписать конституцию

БАНГКОК, 18 июля. /ТАСС/. Сотни демонстрантов собрались в субботу возле Монумента демократии в столице Таиланда. Митингующие призвали правительство страны распустить парламент и переписать действующую конституцию. Акция стала первой крупной политической демонстрацией после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие было организовано группой "Свободная молодежь", уточнила газета Bangkok Post. Мирная демонстрация состоялась несмотря на то, что режим чрезвычайного положения, запрещающий акции с участием большого количества людей, продолжает действовать до 31 июля. На месте дежурили полицейские, которые следили за соблюдением правопорядка, митинг прошел без происшествий.

Один из лидеров демонстрации, призывая всех вместе исполнить гимн страны, заявил, что "никто из собравшихся здесь не ненавидит нацию". Вместе с тем главными требованиями собравшихся были роспуск парламента, изменение конституции и прекращение преследований оппозиции. Сбор участников акции был организован в частности через Twitter, потенциальным участникам напоминали о необходимости защитных масок.

Глава "Свободной молодежи" Таттеп Рыангпрарайкитсери, выступая на митинге, указал на недавний случай с египетской военной делегацией, среди членов которой был выявлен инфицированный коронавирусом. "Около 500 тыс. из нас теряют работу. Вспышка была почти остановлена, но правительство сняло запреты и пропустило зараженных вип-гостей", - сказал он.

"Прекратите преследовать людей и распустите Палату представителей (нижняя палата парламента), поскольку правительство совершенно неэффективно. Кроме того, мы имеем конституцию 2017 года, которая продлевает полномочия правящей власти. Поэтому третье, что нам нужно сделать, - это создать новый, действительно принадлежащий людям документ", - заключил Рыангпрарайкитсери.

Во время митинга перед собравшимся выступил оппозиционный коллектив Rap Against Dictatorship ("Рэп против диктатуры"), который исполнил несколько песен. В завершение одна из активисток попросила собравшихся включить фонари своих мобильных телефонов и направить их на скульптуру конституции, "чтобы показать, насколько темной она стала". После этого митингующие скандировали: "[Премьер-министр] Прают [Чан-Оча] уходи!". Организаторы митинга пообещали остаться у памятника на ночь, требуя от правительства ответить на три их требования до утра. Активисты предоставляют властям для ответа две недели, в противном случае обещают организовать новую многодневную демонстрацию.