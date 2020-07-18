ФРГ, Италия и Франция готовы обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Германия, Италия и Франция готовы рассмотреть вопрос возможного введения санкций против нарушителей оружейного эмбарго в отношении Ливии. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Мы готовы рассмотреть возможность введения санкций, если продолжатся нарушения эмбарго (поставками оружия - прим. ТАСС) по морю, суше и воздуху. Мы ожидаем предложений, которые представят на этот счет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и зампредседателя Еврокомиссии", - отмечается в заявлении. Консультации лидеров трех стран, которые призвали всех участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия, прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

"Нас объединяет серьезная тревога относительно роста военной напряженности в стране, а также все более опасной эскалации ситуации в регионе. В этой связи мы призываем все стороны в Ливии, а также поддерживающих их иностранных игроков незамедлительно прекратить боевые действия и наращивание вооружений по всей стране", - подчеркнули Меркель, Конте и Макрон. Они призвали "всех иностранных игроков" прекратить вмешиваться в конфликт в Ливии и "полностью соблюдать введенное Советом Безопасности ООН военное эмбарго". Как напомнили канцлер, премьер и президент, ЕС инициировала операцию IRINI, чтобы обеспечить соблюдение запрета на поставки вооружений в североафриканскую страну.

Разведение сил и демилитаризованные зоны

"Мы поддерживаем усилия ООН по достижению посредством переговоров в формате "5+5" (по линии военного комитета, в который войдут по пять представителей от каждой стороны конфликта - прим. ТАСС) соглашения об устойчивом и поддающемся проверке режиме прекращения огня", - говорится в заявлении. Меркель, Конте и Макрон призвали ООН рассмотреть вариант разведения сил и создания демилитаризованных зон, а также как можно скорее назначить нового спецпредставителя по Ливии после ухода в отставку Гасана Саламе.

Лидеры трех стран отметили, что политическое урегулирование конфликта в Ливии должно носить инклюзивный характер и основываться на решениях Берлинской конференции от 19 января 2020 года, участники которой, в частности, призвали к формированию в североафриканской стране единого правительства и началу реформ для восстановления государственности. Кроме того, Меркель, Конте и Макрон подчеркнули необходимость "немедленного снятия блокады с нефтяных объектов" и справедливого распределения доходов от продажи топливного сырья среди граждан Ливии.

Противостояние в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке ЛНА фельдмаршалла Халифы Хафтара временный кабинет. 4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурата (200 км к востоку от Триполи).