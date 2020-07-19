Старшину ВМС США обвиняют в передаче россиянину электронного письма с секретными данными

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Старшина ВМС США Чарльз Бриггс обвиняется в передаче некоему гражданину РФ электронного письма, содержащего секретные сведения. Это следует из обвинительного заключения, которое корреспондент ТАСС предоставили в субботу в ВМС США.

Речь идет об инциденте, произошедшем в январе 2019 года на или рядом с авиабазой Оффат в штате Небраска, когда Бриггс находился на службе. "Чарльз Бриггс <...> 9 января 2019 года или в районе этой даты сознательно воспользовался правительственным компьютером с несанкционированной целью и получил секретную информацию, а именно электронное письмо, содержащее секретные сведения", - сказано в документе.

При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были "основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране". "[Он] намеренно передал такие данные гражданину России - человеку, который не уполномочен их получать", - утверждается в заключении. Имя россиянина в документах не раскрывается.

Ныне Бриггс работает в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). Как сообщила ранее газета The Virginian-Pilot, официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля, однако, как отмечает газета, дата может быть изменена. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.