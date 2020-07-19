Трамп на время заменит очные митинги на телеконференции со сторонниками

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен заменить очные предвыборные митинги на телеконференции со своими сторонниками до завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

"Будет тяжело устраивать массовые митинги, пока все не разрешится", - приводит телекомпания заявление президента, сделанное во время общения по телефону со сторонниками в штате Висконсин. "Я буду проводить митинги по телефону, которые мы назовем "Митинги Трампа" и которые позволят подключать множество людей к телефонной линии", - добавил глава государства. Он посетовал на то, что очные митинги неизбежно сопряжены с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.

В условиях пандемии глава Белого дома долгое время не проводил предвыборные митинги. Первое после длительного перерыва такое выступление перед сторонниками состоялось в городе Талса (штат Оклахома) 20 июня. Как сообщала ранее CNN, перед митингом в Талсе избирательный штаб Трампа подчеркивал, что зрители должны сами решать, стоит ли надевать маску, и многие из сторонников действующего президента решили этого не делать.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски.