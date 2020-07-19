СМИ: Турция готовит переброску сирийских боевиков в Азербайджан

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Боевики из вооруженных группировок сирийской оппозиции могут быть направлены в ближайшие дни турецкими военными на поддержку армии Азербайджана. Об этом сообщило в субботу курдское агентство Firat.

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан, - указывает агентство. - С этой целью в Джендерисе, Раджу и Африне открылись пункты записи наемников". По сведениям Фират, боевикам по контракту, который рассчитан на полгода, будут выплачивать по 3,5 тыс. долларов в месяц. Подробностей о предполагаемом количестве наемников и сроках их отправки в Азербайджан не приводится.

16 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заверил Азербайджан в том, что турецкая армия готова оказать военную помощь Баку в конфликтной ситуации на границе с Арменией. По его словам, турецкие вооруженные силы "сделают все необходимое для Азербайджана".

Ранее курдское агентство сообщало об отправке наемников из Сирии на ливийские фронты, где они воюют на стороне формирований, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

О ситуации на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.