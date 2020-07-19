Военного США, подозреваемого в передаче секретных данных россиянину, обвиняют по 6 статьям

Согласно документу, обвинения выдвинуты по 10 пунктам. Так, утверждается, что в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, намеренно воспользовался "правительственным компьютером", чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину. При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были "основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране". Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября по январь 2019 года.

Кроме того, в документе указывается, что в апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него "близких и продолжительных отношений" с иностранцами. В сентябре того же года при заполнении другого документа он, по мнению властей США, сознательно солгал, отрицательно ответив на вопрос о том, встречался ли он "с иностранцами, которые просили бы его о продолжении контакта в будущем". Бриггсу также вменяется и то, что в период с мая 2017 года по 25 января 2019 года он не сообщил начальству о своих связях с россиянином, а также гражданином Италии. Имена или какая-либо дополнительная информация о них в документе не раскрываются.

Власти также обвиняют военнослужащего в препятствовании правосудию. "Бриггс <...> в период с 25 января 2019 года по 5 февраля 2019 года или около этих дат совершил неправомерный поступок, а именно проинформировал гражданина РФ о текущем расследовании их отношений с целью препятствовать должному отправлению правосудия по его делу, имея основания полагать, что в его отношении будет проходить дисциплинарное или уголовное разбирательство", - говорится в документе.

Кроме того, в своем заявлении на отпуск с 26 ноября по 7 декабря 2018 года он утверждал, что будет находиться в Небраске, что не было правдой, а с 26 ноября по 27 декабря того же года он "не уведомил должным образом" начальство о своей поездке в Сербию, что является нарушением общего регламента. Помимо этого, Бриггс обвиняется в хранении и попытках получить доступ к детской порнографии.

До последнего времени Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). Как сообщила ранее газета The Virginian-Pilot, официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.