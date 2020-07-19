Конте заявил, что решение финансовых вопросов ЕС больше нельзя откладывать

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что сложный переговорный процесс по вопросу формирования семилетнего бюджета и Фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса продолжается на саммите сообщества и решение должно быть принято в воскресенье.

"Партия не закончена, переговоры продолжаются завтра. Мы должны прийти к решению, потому что откладывать вопрос - не в интересах ни одной стороны ЕС", - сказал Конте журналистам в субботу по завершении второго дня саммита ЕС, на котором главам государств и правительств пока не удалось договориться.

Он признал, что наиболее острая дискуссия идет с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.