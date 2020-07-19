СМИ: представление доказательной базы по делам Нетаньяху начнется в январе 2021 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Представление доказательной базы в Окружном суде Иерусалима по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начнется в январе 2021 года. Такое решение приняла на втором заседании по делам премьера в воскресенье судья Ривка Фридман-Фельдман, сообщает израильское государственное радио Kan .

По данным радиостанции, представление доказательной базы будет проходить три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и средам. Судья обязала всех обвиняемых присутствовать на заседаниях, отмечает Kan.

В воскресенье состоялось уже второе заседание по делам Нетаньяху, которое проходило без участия самого премьера. Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что это слушание носило технический характер и было посвящено определению порядка ведения дела и обсуждению дат для выступлений свидетелей. Нетаньяху по указанию суда 24 мая присутствовал на первом заседании по его делам в Окружном суде Иерусалима, которое длилось около часа. Тогда он перед началом заседания заявил журналистам, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых.