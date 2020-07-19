{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава британского МИД утверждает, что спецслужбы России пытались похитить данные о вакцине

Доминик Рааб надеется, что Москва изменит приписываемое ей Лондоном поведение
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб AP Photo/Frank Augstein
Описание
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Великобритания совершенно уверена в том, что российские спецслужбы пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

На эту тему
Новые обвинения Лондона в адрес Москвы. Главное

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29, которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

"Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или получения выгоды от ведущейся научно-исследовательской деятельности", - сказал Рааб.

"Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить [болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа] COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине. Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения то, что правительство России вовлечено в эту деятельность", - добавил глава Форин оффиса.

"Вместе с нашими союзниками мы делаем так, чтобы люди и организации знали, как лучше защититься от этого, но также указать на Россию, и мы будем так делать. Мы привлечем Россию к ответственности и добьемся того, что мир узнает о том, как неблаговидно она ведет себя", - сказал Рааб, высказав надежду, что Москва изменит приписываемое ей Лондоном поведение. "Как ведущий член международного сообщества, постоянный член СБ ООН, Россия должна быть вовлечена в эти международные усилия по сотрудничеству", - сказал он.

В воскресенье в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждения спецслужб королевства о якобы предпринятых Москвой попытках похищения данных о разработке вакцин от нового коронавируса. Он указал на то обстоятельство, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством проходящей клинические испытания вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской "Р-Фарм", которая должна наладить производство препарата на территории РФ, если он окажется эффективен.

Келин также добавил, что "в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране".

Теги
ВеликобританияРоссияРааб, ДоминикПандемия коронавируса нового типа
Лидер Каталонии поручил изучить возможность подачи иска против Хуана Карлоса I
Как пишет газета La Vanguardia, Ким Торра хочет подать иск против экс-главы государства, предпринимателя Коринны Ларсен и всех, кто так или иначе причастен к "коррупционным действиям"
Читать полностью