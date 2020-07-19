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Источники: данные о переброске наемников из Сирии в Азербайджан являются фейком

Ранее агентство Firat сообщило, что Турция якобы готовит переброску членов отрядов "Сирийской свободной армии"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Информация курдского агентства Firat о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в воскресенье заявил официальный представитель турецкой стороны.

По данным собеседника агентства, эта информация не соответствует действительности.

Также в беседе с ТАСС представители азербайджанской стороны назвали "вымыслом и фейком" данную информацию.

Агентство Firat ранее сообщило, что Анкара якобы готовит переброску членов отрядов "Сирийской свободной армии" в Азербайджан. Никаких официальных высказываний на этот счет агентство не привело.

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