Эсминец ВМС США направился в Черное море, где примет участие в учениях с Украиной

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США USS Porter направился в Черное море с целью принять участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze-2020", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что в учениях, которые пройдут с 20 по 26 июля, примут участие 2 тыс. военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

Porter станет уже пятым американским кораблем, который войдет в Черное море с начала 2020 года. Так, в июне Porter и американский десантный корабль-док Oak Hill выполняли в черноморских водах "задачи по совместному морскому маневрированию" с болгарским корветом "Решителни", румынским фрегатом F222 Regina Maria, турецким фрегатом F-514 Kinaliada. Корабли ВМС США также провели ряд дополнительных маневров на море с несколькими патрульными кораблями Береговой охраны Грузии.