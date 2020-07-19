Трамп: власти охваченного протестами Портленда потеряли контроль над демонстрантами

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти охваченного протестами Портленда (штат Орегон) упустили момент и потеряли контроль над "анархистами и подстрекателями". Соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье президент США Дональд Трамп.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!" - написал президент.

Браун назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде "вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями". Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф неоднократно предупреждал о готовности своего ведомства взять подобные ситуации в городах страны под контроль и восстановить общественный порядок. Сотрудники министерства обязаны охранять здания "федеральных ведомств, памятники и статуи федерального значения", напомнил Вулф.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.