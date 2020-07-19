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Изменение статуса собора Святой Софии

Эрдоган проинспектировал ход работ по преобразованию Айя-Софии в мечеть

Кроме того, президент Турции посетил строящуюся мечеть на стамбульской площади Таксим

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проинспектировал в субботу ход работ по преобразованию собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом сообщило агентство Anadolu.

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Работы в Айя-Софии ведутся в преддверии первого намаза, который должен пройти 24 июля. Турецкого лидера сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, а также глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Сулейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.

Кроме того, Эрдоган посетил строящуюся мечеть на стамбульской площади Таксим.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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