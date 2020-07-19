Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская призвала сторонников защитить свой выбор

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сторонников защитить свой выбор во время предстоящего 9 августа голосования. Об этом она заявила в воскресенье во время предвыборного пикета, проходящего в минском парке Дружбы народов.

"Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса. Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса", - отметила Тихановская. Она также призвала своих сторонников записываться в наблюдатели для того, чтобы "снизить риск фальсификаций".

В парке Дружбы народов, где проходит пикет, собралось несколько тысяч человек. Здесь практически отсутствует мобильный интернет, что создает препятствия для прямой трансляции с места события. Вместе с Тихановской на предвыборный пикет прибыли представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

"Главный враг победы - это наш страх. Не бойтесь, вместе нам не будет страшно", - заявила Колесникова.

Избирательные штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также незарегистрированных в этом качестве Валерия Цепкало и Виктора Бабарико 16 июля приняли решение объединить усилия. Штабы сформулировали пять основных принципов совместной предвыборной кампании, на которых будет построено сотрудничество. Среди них, в частности, призыв всех граждан участвовать в президентских выборах и требование к белорусским властям освободить всех политических и экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых судах. Штабы также заявили о возможности объявления новых выборов после победы Тихановской 9 августа.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента (Бабарико и Цепкало), было отказано в регистрации.