Трамп признал, что может ошибаться в оценке некоторых показателей пандемии

"Я полагаю, что все совершают ошибки", - сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News, когда ему показали отрывки из наиболее сомнительных его заявлений. Трамп в интервью, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, при этом отметил, что не погрешил против истины, когда 1 июля выразил надежду на скорое окончание пандемии. "Я окажусь прав в конечном счете", - заявил он, имея в виду, что пандемия рано или поздно завершится.

Во время интервью выяснилось, что президент США употребляет формулировку "смертность", когда на самом деле речь идет об уровне летальности заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). Трамп неоднократно утверждал, будто этот показатель в США является одним из самых низких в мире, хотя это не так. Американский Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, считает, что уровень летальности COVID-19 в Соединенных Штатах (7-е место) ниже, чем в Великобритании, Мексике, Иране, Индонезии, Египте и Ираке, но выше, чем в остальных странах, включая Бразилию и Россию.

В Белом доме пользуются статистикой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой этот показатель в США ниже, чем в Италии и Франции, но выше, чем в Бразилии и Южной Корее. При этом в графиках Белого дома, которые принесли Трампу во время интервью, не указаны Россия и ряд других государств, фигурирующие у Университета Джонса Хопкинса.

По информации этой исследовательской организации, в США выявлены более 3,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 140 255 человек, выздоровели 1 122 720 пациентов. Наибольшее число смертей на территории США приходится на штаты Нью-Йорк (более 34,4 тыс.), Нью-Джерси (около 15,7 тыс.) и Массачусетс (более 8,4 тыс.). В стране третьи сутки подряд коронавирусом заражаются более 70 тыс. человек.