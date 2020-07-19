{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп признал, что может ошибаться в оценке некоторых показателей пандемии

Во время интервью телеканалу Fox News выяснилось, что президент США употребляет формулировку "смертность", когда на самом деле речь идет об уровне летальности COVID-19
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

На эту тему
Вакцина для детей, поиск заразившихся по запаху. Главное о коронавирусе за 19 июля

"Я полагаю, что все совершают ошибки", - сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News, когда ему показали отрывки из наиболее сомнительных его заявлений. Трамп в интервью, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, при этом отметил, что не погрешил против истины, когда 1 июля выразил надежду на скорое окончание пандемии. "Я окажусь прав в конечном счете", - заявил он, имея в виду, что пандемия рано или поздно завершится.

Во время интервью выяснилось, что президент США употребляет формулировку "смертность", когда на самом деле речь идет об уровне летальности заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). Трамп неоднократно утверждал, будто этот показатель в США является одним из самых низких в мире, хотя это не так. Американский Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, считает, что уровень летальности COVID-19 в Соединенных Штатах (7-е место) ниже, чем в Великобритании, Мексике, Иране, Индонезии, Египте и Ираке, но выше, чем в остальных странах, включая Бразилию и Россию.

В Белом доме пользуются статистикой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой этот показатель в США ниже, чем в Италии и Франции, но выше, чем в Бразилии и Южной Корее. При этом в графиках Белого дома, которые принесли Трампу во время интервью, не указаны Россия и ряд других государств, фигурирующие у Университета Джонса Хопкинса.

По информации этой исследовательской организации, в США выявлены более 3,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 140 255 человек, выздоровели 1 122 720 пациентов. Наибольшее число смертей на территории США приходится на штаты Нью-Йорк (более 34,4 тыс.), Нью-Джерси (около 15,7 тыс.) и Массачусетс (более 8,4 тыс.). В стране третьи сутки подряд коронавирусом заражаются более 70 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Трамп считает, что в случае победы Байдена США рискуют пойти по пути Венесуэлы
Это "та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире", указал американский лидер
Читать полностью