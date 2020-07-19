Источник: ПНС Ливии решило освободить двух россиян и передать их на родину через Турцию

КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приняло решение освободить двух задержанных в 2019 году россиян - сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана - и передать их России через Турцию. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье осведомленный источник в ливийской столице.

"Правительство национального согласия приняло решение освободить их и передать в Россию через Турцию, - сказал собеседник агентства. - Министр внутренних дел (при ПНС) Фатхи Али Башага должен был отправиться в Турцию вместе с россиянами в течение сегодняшнего дня".

Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники сообщил, что переданные турецкой стороне россияне прибыли в Стамбул в субботу. Никаких других подробностей телеканал не привел.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Ранее Генпрокуратура властей в Триполи обвинила россиян по нескольким пунктам, в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, Генпрокуратура считала, что россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.

18 июля в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой указывалось, что Россия получила письменные заверения от ПНС в том, что вопрос с их освобождением будет решен в ближайшее время. "В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения [главы МИД] ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время", - говорилось в сообщении.