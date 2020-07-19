В Нигерии убиты 15 военных

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Не менее 15 военнослужащих Нигерии убиты на севере страны в ходе операции против бандформирований под кодовым названием "Сахель санити". Об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Punch.

"Бандиты атаковали из засады подразделение 72 парашютного батальона 18 июля в районе Фаскари в штате Кацина, - приводит газета слова исполняющего обязанности директора пресс-службы ВС Нигерии бригадного генерала Бенарда Оньеу. - Убиты трое офицеров и 12 солдат". По его словам, в ходе боя были уничтожены 17 бандитов.

В свою очередь нигерийская газета Daily Post передает, что часть батальона попала в засаду в ходе попытки задержания преступного авторитета, известного как Дангот. Воинское подразделение подходило к лагерю, где находились бандиты.

Операция "Сахель санити" началась 14 июля на севере Нигерии в штатах Кацина, Замфара и Сокото. Ее цель - уничтожение бандитов, их укрытий, выявление сообщников и информаторов преступных структур.

В последние месяцы в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать армейские подразделения для борьбы с преступниками.