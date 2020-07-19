Демократы США просят расследовать применение силы при разгоне беспорядков в Портленде

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Председатели-демократы юридического комитета, комитетов по внутренней безопасности, а также по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк), Бенни Томпсон (от штата Миссисипи) и Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк) потребовали в воскресенье провести расследование использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и американской столице. Об этом говорится в распространенном письме конгрессменов.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

В связи с этим председатели комитетов обратились к генеральным инспекторам Минюста и Министерства внутренней безопасности США Майклу Хоровитцу и Джозефу Каффари. "Сообщения из Орегона на этой неделе ясно дают понять, что такое неправомерное использование ресурсов и сотрудников остается растущей угрозой. В связи с этим мы в письме обращаемся к вам с просьбой провести расследование факта использования федеральных правоохранительных органов [министром юстиции и] генеральным прокурором [Уильямом Барром] и исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Чедом Вулфом в целях пресечения деятельности, защищенной первой поправкой (к конституции страны, которая гарантирует свободу собраний - прим. ТАСС), в Вашингтоне (округ Колумбия), Портленде и других городах по всей территории Соединенных Штатов", - отмечается в письме.

"Правовая основа такого применения силы так и не была объяснена, и, откровенно говоря, совсем не ясно, имеют ли генеральный прокурор и исполняющий обязанности министра полномочия в таком ключе задействовать сотрудников федеральных правоохранительных органов", - считают конгрессмены. По их мнению, Барр "не обладает неограниченными полномочиями" отдавать распоряжения "тысячам сотрудников федеральных правоохранительных органов арестовывать и задерживать американских граждан, осуществляющих свои права в соответствии с первой поправкой". "Исполняющий обязанности министра, похоже, полагается на непродуманное распоряжение по защите исторических статуй и памятников в качестве оправдания для ареста американских граждан под покровом ночи", - говорится в письме.

Ситуация в Портленде

Браун назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде "вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями". Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

В воскресенье Трамп заявил, что федеральные власти "пытаются помочь Портленду, а не навредить ему". "Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!" - написал президент в Twitter.

Вулф неоднократно предупреждал о готовности своего ведомства взять подобные ситуации в городах страны под контроль и восстановить общественный порядок. Сотрудники министерства обязаны охранять здания "федеральных ведомств, памятники и статуи федерального значения", напомнил Вулф.