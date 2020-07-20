Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. Как сообщил телеканал Fox News Channel, исполнитель затронул такие темы, как международная торговля, аборты и лицензионные права.

Уэст пригрозил разорвать контракты с такими компаниями, как производитель спортивных товаров Adidas и компания GAP, если его не включат в их советы директоров. "Рисковать или не рисковать любой сделкой, я все равно не вхожу в совет Adidas. Я не вхожу в совет GAP. Это положение вещей должно измениться прямо сегодня или я уйду", - приводит телеканал слова рэпера.

Уэст, владеющий популярной маркой Yeezy, подписал с GAP 10-летний контракт на производство "базовой одежды для мужчин, женщин и детей по доступным ценам". Бренд Yeezy был запущен в 2015 году совместно с Adidas. Обе сделки дали журналу Forbes основания в апреле назвать рэпера миллиардером. По оценкам журнала, его состояние составляет $1,3 млрд.

Кандидат в президенты также высказал мнение о том, что аборты в США не следует запрещать. При этом Уэст предложил применять материальные стимулы, чтобы поощрять женщин с детьми. "Каждый, кто завел ребенка, получает миллион долларов", - заявил он. По данным телеканала, на этот митинг собрались несколько сот человек, рэпер говорил без микрофона, не стеснялся в выражениях и расчувствовался, когда вспомнил о смерти своей матери. Она умерла в 2007 году от осложнений, вызванных пластической операцией.

Канье Уэст зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме, успев подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения"). Многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.