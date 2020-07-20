Власти Южной Кореи заявили, что не обсуждают с США сокращение американских войск в стране

СЕУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не обсуждало с США возможность сокращения размещенного в стране американского воинского контингента. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны.

"Власти Республики Корея и США не обсуждали тему сокращения численности размещенных в стране американских войск", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель министерства также заявил, что данную тему не планируется затрагивать в ходе готовящихся переговоров министров обороны двух стран.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 17 июля, что власти США рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам. По данным издания, планы по сокращению численности американских военных были подготовлены в Пентагоне и представлены президенту США Дональду Трампу. Причина якобы связана с отсутствием договоренности относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США. На данный момент на территории Республики Корея размещены около 28,5 тыс. американских военных.

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание воинского контингента США на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года. С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.