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Yomiuri: Япония может использовать систему США по наблюдению за гиперзвуковыми целями

По данным издания, соответствующее обсуждение начали после отказа от плана по размещению в стране наземных комплексов американского производства Aegis Ashore

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность использования проектируемой США системы по сопровождению и наблюдению за гиперзвуковыми и баллистическими целями HBTSS. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri, соответствующее обсуждение было начато после отказа от плана по размещению в стране наземных комплексов американского производства Aegis Ashore.

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По данным издания, японская сторона рассчитывает, что спутники HBTSS смогут в режиме реального времени передавать информацию боевым кораблям с комплексами ПРО Aegis. Отмечается, что Токио также рассматривает частичное участие в создании системы, первичный ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 финансовый год.

15 июня о прекращении программы развертывания в Японии двух установок американского производства Aegis Ashore объявил министр обороны Таро Коно. Как он заявил, при пуске ракет с этих комплексов невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени.

Кроме того, эксперты указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

18 июня премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен летом начать обсуждение новой стратегии национальной обороны в связи с решением остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.

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