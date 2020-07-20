СМИ: гонконгский оппозиционер Джошуа Вонг будет участвовать в выборах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 июля. /ТАСС/. Один из лидеров протестов в Гонконге, оппозиционный молодежный активист Джошуа Вонг, намерен участвовать в выборах в Законодательный совет, намеченных на 6 сентября 2020 года. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK.

Бывший лидер радикальной партии Demosisto зарегистрировал свою кандидатуру по территориальному округу "Восточный Коулун". 23-летний Вонг не исключил, что может быть дисквалифицирован из-за своих политических взглядов, неприемлемых для Пекина.

В минувшую субботу начался процесс регистрации кандидатов на выборы, он продлится до конца месяца. Неделю назад оппозиционный лагерь провел онлайн-праймериз по отбору кандидатов. Центральные власти КНР осудили этот шаг, назвав его "незаконными манипуляциями" перед выборами и нарушением нового закона о защите национальной безопасности.

В ходе первичных выборов Вонг заручился поддержкой около 31 тыс. человек, что свидетельствует о его высоком рейтинге. В Пекине этого молодежного политика считают сторонником сепаратистских идей и одним из организаторов протестного движения. Он выступил основателем радикальной партии Demosisto, которая продвигала идеи "независимости Гонконга", но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент, состоящий из 70 депутатов. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

В ноябре прошлого года на выборах депутатов районных советов убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции, получившие 90% мест. В то же время представители оппозиционного лагеря опасаются, что на результаты нынешних выборов может повлиять новый закон о национальной безопасности. В этой связи оппозиционеры не исключают возможности дисквалификации ряда кандидатов от демократических партий на том основании, что их политические взгляды якобы могут рассматриваться как "непатриотичные".