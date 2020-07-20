В Иране казнили шпиона "Моссада" и ЦРУ, передававшего информацию о Сулеймани

ТЕГЕРАН, 20 июля. /ТАСС/. Махмуд Мусави Маджд был казнен в Иране за сотрудничество с ЦРУ и израильской службой внешней разведки "Моссад". Об этом сообщило в понедельник агентство Fars.

Отмечается, что гражданин Ирана Мусави Маджд учился в школе в Сирии, куда переехал в детстве вместе с семьей. Благодаря хорошему знанию английского и арабского он был привлечен в качестве переводчика на работу в одну из сирийских компаний, сотрудничавших с Ираном.

Как отмечает агентство, с началом сирийского конфликта в 2011 году семья Мусави Маджда вернулась в Иран, в то время как сам он продолжил работу в Сирии. Работая переводчиком, этот человек сумел сблизиться с иранскими военными советниками, помогающими правительству в Дамаске, и получить доступ к секретной информации.

По информации агентства, Маджд передавал ЦРУ, израильской разведке "Моссад" и саудовским спецслужбам данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Затем он попал в поле зрения контрразведки Ирана, и его доступ с чувствительной информации был ограничен.

9 июля официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили объявил, что иранские власти приговорили Мусави Маджда к смертной казни за шпионаж и предоставление иностранным спецслужбам информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. При этом позже судебные власти выступили с разъяснением, что деятельность обвиняемого не имеет прямого отношения к гибели иранского командующего в январе 2020 года в результате ракетного удара ВС США.

Власти Исламской Республики Иран официально поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. Иранские власти называют своих военных в стране "защитниками святынь", почитаемых мусульманами-шиитами, большинство которых расположено в Дамаске и Алеппо.