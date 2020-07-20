Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint был замечен в понедельник в небе над Корейским полуостровом на фоне возникшей напряженности между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает отслеживающий передвижения военной авиации сервис No callsign.

Сервис отмечает, что самолет находился в районе Сеула в 10:00 утра (04:00 мск), но не приводит дополнительных данных о направлении, высоте и скорости полета разведывательного борта.

Полет проходил спустя два дня после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе закрытой части заседания обсуждались темы проверки боеготовности армейских подразделений "в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы", а также "вопросы укрепления сил сдерживания".

В то же время южнокорейские военные не сообщают о какой-либо необычной активности вооруженных сил КНДР. По мнению ряда аналитиков, полет разведывательного самолета США является сигналом Пхеньяну о том, что на Юге бдительно следят за ним.

КНДР в июне взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами, и обещала принять ответные меры, в том числе военного характера. Однако впоследствии Ким Чен Ын приказал отложить эти действия на неопределенное время.