ДНР возобновила работу КПП "Еленовка" на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка на въезд и выезд. Перемещение жителей осуществляет и украинская сторона, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя руководителя Службы пограничной охраны Министерства госбезопасности ДНР Александра Гончарова.

"Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" открыт сегодня с 9:00. Работаем в штатном режиме, - сообщил Гончаров. - Пропуск жителей осуществляется до 18:00"

Также он добавил, что выехать из ДНР можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать - по заранее согласованным Межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса спискам. Прибывшие с украинской стороны граждане обязаны пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в учреждениях здравоохранения республики.

КПП "Еленовка" был открыт после трехмесячного перерыва Донецком 22 июня на выезд и 25 июня на въезд. 27 июня движение через линию разграничения было приостановлено в связи с резким обострением ситуации с коронавирусом на Украине. После девятидневного перерыва 7 июля работа контрольно-пропускного пункта была возобновлена. Однако украинская сторона в нарушение договоренностей пропустила в сторону ДНР почти полсотни людей, не имеющих разрешение на проезд. В свою очередь Донецк закрыл гуманитарный коридор. Впоследствии в Минздраве ДНР сообщили, что из числа приехавших в республику шесть человек оказались заражены COVID-19.

Между Украиной и ДНР существуют четыре КПП: "Горловка - Майорское", "Еленовка - Новотроицкое", "Александровка - Марьинка" и "Октябрь - Гнутово". Их работа была временно прекращена в марте в связи с угрозой распространения коронавируса.