Минобороны Литвы планирует в сентябре заключить контракт с США на вертолеты Black Hawk

ВИЛЬНЮС, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Литвы намерено в сентябре подписать с США договор о приобретении шести военных вертолетов Black Hawk. Об этом сообщил в понедельник министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис.

"Идут переговоры, и мы надеемся завершить переговоры и подписать контракты в сентябре", - сказал он по итогам состоявшейся в литовской столице встречи с министром армии (сухопутных войск) США Райаном Маккарти.

Согласно сообщению, часть сделки стоимостью $380 млн профинансирует правительство США. "Мы благодарим США за помощь в ускорении этого процесса и за предоставленную помощь для реализации этого проекта в размере $30 млн", - заявил Кароблис.

В ноябре прошлого года министр обороны Литвы сообщил, что вертолеты Black Hawk, которые Литва намерена закупить в США для своих военно-воздушных сил, будут поставлены без вооружения. Литовские военные могут получить эти машины к концу 2024 года.

В настоящее время вертолетный парк ВВС Литвы состоит из трех машин семейства Dauphin производства франко-германской компании Eurocopter, закупленных за €52 млн, и трех вертолетов российского производства Ми-8. Летный ресурс российских машин находится на исходе.