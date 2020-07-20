Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко

"Лукашенко назначил сегодня послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрии", - сообщает госагентство БелТА в понедельник.

Послом Белоруссии в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Белоруссии при международных организациях в Вене. Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет послом Белоруссии в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

Нынешний посол Белоруссии в Великобритании Сергей Алейник согласован на позицию заместителя министра иностранных дел вместо Олега Кравченко. Должность первого заместителя министра иностранных дел займет посол Белоруссии в Италии Александр Гурьянов.

Должность посла Белоруссии в США была вакантной 12 лет. После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. Президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года выдвинул на пост посла в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.