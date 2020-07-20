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Полиция задержала подозреваемого в распространении угроз в адрес Нетаньяху

Ранее Нетаньяху уже подавал жалобы в полицию на угрозы расправы над ним и членами его семьи

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-служба полиции Израиля сообщила в понедельник о задержании для допроса 23-летнего жителя страны, подозреваемого в распространении угроз в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министров и депутатов Кнессета (парламента).

"Спецотдел по борьбе с киберпреступлениями полиции Израиля произвел задержание для допроса 23-летнего жителя Нетании после того, как он опубликовал в сети угрозы в адрес членов парламента и правительства, а также премьер-министра. Дело было передано в прокуратуру, которая выдвинула обвинения против подозреваемого", - уточнили в пресс-службе.

В мае и июне 2020 года Нетаньяху трижды подавал жалобы в полицию на угрозы расправы над ним и членами его семьи. 1 июня премьер сообщил о полученной серии угроз, на следующий день полицейская пресс-служба сообщила, что следователи из спецотдела по борьбе с киберпреступлениями арестовали подозреваемого. В конце мая после первой такой жалобы Нетаньяху по аналогичным обвинениям задержали жителя Тель-Авива.

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