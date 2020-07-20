Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская при поддержке главного редактора заблокированного в стране сайта "Хартия-97" Натальи Радиной вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Об этом Тихановская сообщила в понедельник белорусскому порталу tut.by.

"Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать", - рассказала кандидат в президенты.

Еще на стадии сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом Тихановская сообщала, что от неизвестных лиц поступают угрозы в ее адрес и адрес двух ее детей.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского. 29 мая в Гродно по время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.