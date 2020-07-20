США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - сообщается в документе. В нем подчеркивается, что рестрикции применены в соответствии с американским законом, предусматривающим запрет на въезд на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека.

"Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике", - утверждает глава американского внешнеполитического ведомства. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. "Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры", - заявил Помпео.

"Мы уже вводили экономические санкции против Кадырова и нескольких его сподвижников", - отмечается также в документе. Минфин США в 2017 году включил пятерых россиян, включая главу Чечни, в список Магнитского - всего в нем значились имена 49 россиян. Администрация США утверждала, что Кадыров причастен к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека". Кремль тогда пообещал применить принцип взаимности в ответ на санкции американского Минфина.