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Пандемия коронавируса нового типа

Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев

На такой же срок власти страны продлили и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян, сообщает государственное израильское радио Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили в понедельник иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

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В предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев продлевался 25 июня до 1 августа. В понедельник до 1 сентября было продлено и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян.

В мае в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для предупреждения распространения инфекции правительство еврейского государства приняло на прошлой неделе решение закрыть с 17 июля спортивные залы и фитнес-центры, а с 21 июля ограничило работу ресторанов. До этого с 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле оставались в силе обязательное соблюдение дистанции 2 м и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.

Теги
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