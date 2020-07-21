Символ Варшавы. 65-лет "родственнику" московских высоток — Дворцу культуры и науки

Одна из главных достопримечательностей польской столицы — возвышающийся над городом Дворец культуры и науки, построенный по образцу знаменитых сталинских высоток, — во вторник отмечает 65-летний юбилей со дня своего открытия

Об этом событии сотрудники дворца с любовью говорят "день рождения" — как о человеке. О том, как чувствует себя знаменитый именинник, корреспонденту ТАСС рассказал глава правления дворца Рафал Кшемень. По его словам, историческое здание находится в отличной форме, но требует постоянного внимания. Дворец, возведенный в центре города советскими строителями под руководством архитектора Льва Руднева в качестве подарка польскому народу, до сих пор остается самым высоким зданием в Варшаве. Его высота составляет 237 метров со шпилем и 187 метров без шпиля. Четырехсторонняя башня с часами видна в ясные дни практически из любой части города, а в ненастную погоду утопает в облаках или тумане. В ночное время суток дворец подсвечивают прожекторами, что не только служит украшением города, но и помогает припозднившимся туристам найти дорогу к отелям, расположенным в центре столицы. "Это здание, без сомнения, есть и будет символом Варшавы. Его знают все — как жители, так и туристы. Все гости столицы стремятся подняться на смотровую площадку, которую до пандемии посещали 600–700 тыс. человек в течение года. Это одна из главных достопримечательностей Варшавы. Кроме того, это своеобразный указатель: если кто-то не знает, как попасть в центр, то нужно ехать в направлении Дворца культуры и науки, который видно почти из любой части города и даже окраин. Это сердце Варшавы", — сказал Кшемень. Жемчужина архитектуры В период охлаждения польско-российских отношений варшавское общество разделилось на два лагеря: тех, кто выступал за снос здания, считавших, что оно не вписывается в архитектурный ансамбль города и представляет собой символ коммунизма, и защитников этого монументального строения. Периодически этот спор вспыхивает с новой силой. "Когда власть не хочет заниматься настоящими проблемами, то появляются отвлекающие темы. Такой темой иногда становится и снос дворца. Это показывает, насколько он важен. Если мы скажем, что сносим какой-то небоскреб по соседству, то никто не обратит на это внимания. Но как только кто-то говорит: "Сносим дворец" — то все сразу же начинают интересоваться этой темой", — указал Кшемень. По его словам, несмотря на то, что о сносе дворца иногда говорят высокопоставленные политики в стране, это абсолютно невозможно и даже вредно, потому что это здание полно жизни. "Ежедневно сюда приходят по несколько тысяч человек. Здесь расположено множество учреждений, что следует из самого названия. У нас здесь четыре театра, четыре музея, сеть кинотеатров, Дворец молодежи, где учащиеся могут заниматься спортом и творчеством. Множество юных варшавян сюда приходят. Все это делает это место неповторимым", — подчеркнул руководитель.

"Снести все это, заменить чем-то другим практически невозможно. Уже не говоря о том, что Дворец культуры и науки представляет собой неоспоримую жемчужину архитектуры. Конечно, некоторые говорят, что здание уродливо, но я придерживаюсь противоположного мнения. На мой взгляд, оно неповторимо. Сегодня уже никто не построит такое здание. Технологии строительства полностью изменились. В Варшаве такое здание одно — и больше не будет. Поэтому это памятник архитектуры, находящийся под защитой", — констатировал Кшемень. В варшавской высотке расположено 3288 помещений. Среди них четыре просторных зала с колоннами и скульптурными композициями, огромный конференц-зал площадью 11 тыс. квадратных метров и, конечно, смотровая площадка на 30-м этаже, с которой открывается панорамный вид на столицу. Сегодня здесь также расположены самый глубокий в Польше бассейн, музей техники, Польская академия наук и многие другие учреждения. Мифы и легенды Как рассказал Кшемень, о Дворце культуры и науки рассказывают множество легенд и историй, в которых есть как доля правды, так и немного фантазии. Говорят, например, что Дворец культуры и науки был соединен под землей с Домом партии — зданием, где во времена Польской народной республики принимались важнейшие решения. "Якобы есть специальный подземный переход. Другие говорили, что в подземелья дворца может даже въехать поезд. Были также слухи, что здесь есть противоядерные бункеры", — отметил он.

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По словам руководителя, в отличие от вышеперечисленных, некоторые легенды правдивы. Дворец культуры и науки известен тем, что здесь обитает множество животных. "Мы гордимся тем, что на шпиле гнездятся соколы — уникальные редкие птицы в сердце города. На крыше одного из театров у нас расположены ульи, где живут пчелы. А в подвалах обитают коты. Их кормят и относятся как к нашим сотрудникам. К сожалению, крысы — неотъемлемая часть городской жизни. Коты помогают нам бороться с этими вредителями", — рассказал Кшемень. Отвечая на вопрос, есть ли во дворце привидения, он сказал, что подобных легенд нет. "Возможно, дворец еще слишком молод. Привидения предпочитают замки. Единственный дух, о котором часто говорят, что он царит в этих стенах, это дух той системы", — отметил он. Примечательно, что руководство дворца поддерживает контакт с сотрудницей, которая работала в этом здании с момента его открытия. Она уже на пенсии, но работала очень долго и вела хроники дворца, записывая от руки разные истории. Самые любопытные туристы могут посетить подземелья дворца, где расположены два уровня подвалов по пять метров в высоту. Там размещена выставка предметов периода возведения здания: оригинальные вещи, которые использовались во время строительства, инструменты, фрагменты оснащения разных залов. Есть там также не менее интересный центр управления зданием, куда стекается вся техническая информация. Модернизация За 65 лет изменилось многое. Так, например, появились новые правила обеспечения безопасности. Поэтому перед руководством постоянно стоит задача приводить Дворец в соответствие с меняющимися нормами. "С конструкционной точки зрения это крепкое и солидное здание, но мы должны постоянно его модернизировать. И мы систематически, шаг за шагом делаем это, чтобы обеспечить безопасность находящихся в здании людей", — сказал Кшемень.

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На сегодняшний день все входы в здание оснащены подъемниками для инвалидов, действует современная противопожарная система, во всех помещениях ведется замена окон, которые внешне ничем не будут отличаться от оригинальных. "Все проходит под наблюдением инспектора по вопросам сохранности памятников архитектуры. Мы не можем менять внешний вид того, что было сделано в 1950-е годы. Мы должны все восстанавливать, — указал собеседник агентства. — Это трудно, но эффект невообразимый. Преодоление сложностей приносит большое удовлетворение". Важнейший проект, который сейчас реализуется во Дворце, — это модернизация Конгресс-холла. Это самый большой концертный зал в Варшаве на 2,5 тыс. человек, который был закрыт из-за того, что не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. "Сейчас мы готовим проект, и скоро появится подрядчик. Это огромный проект на три-четыре года, который вернет этот зал варшавянам. Планируемая модернизация обеспечит все необходимое, а внешний вид останется таким, каким был в 1950-е годы. Нам придется восстановить все и отреставрировать", — рассказал Кшемень.

Коронавирус Как признал глава правления, коронавирус стал для дворца сложным периодом, который продолжается до сих пор. В период пика — на протяжении двух-трех месяцев — дворец, по сути, был закрыт для гостей извне. Была проведена многократная дезинфекция всех поверхностей. "Страшно было смотреть на пустой дворец, который обычно полон жизни: много людей, дети, хаос. Что-то постоянно происходило, и вдруг — пустота. Постепенно мы возвращаемся к жизни. Но полное восстановление, вероятно, будет невозможно", — сказал Кшемень.

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