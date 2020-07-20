{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВМС Индии и США провели совместные учения в Бенгальском заливе

Учения прошли на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Пекином из-за недавних столкновений пограничников в районе индийско-китайской границы

ТАСС, 20 июля. Группа кораблей ВМС Индии провела в понедельник совместные маневры с авианосной ударной группой ВМС США во главе с атомным авианосцем Nimitz. Об этом сообщает информационное агентство PTI.

По данным агентства, учения по отработке совместного прохождения кораблей прошли в акватории Бенгальского залива в районе принадлежащих Индии Андаманских и Никобарских островов. В маневрах, получивших название PASSEX (от англ. passing exercise - "упражнение по прохождению" - прим. ТАСС), приняли участие четыре корабля ВМС Индии.

Индийско-американские учения прошли на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Пекином из-за недавних столкновений пограничников в районе индийско-китайской границы, напоминает агентство.

Как сообщили агентству PTI источники, ВМС Индии намерены активизировать оперативное сотрудничество с различными дружественными военно-морскими силами, действующими в регионе, в том числе с ВМС США.

Теги
СШАИндия
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Депутаты уполномочили Абдель Фаттаха ас-Сиси "предпринять необходимые шаги для защиты национальной безопасности" страны
Читать полностью