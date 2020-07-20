ВМС Индии и США провели совместные учения в Бенгальском заливе

ТАСС, 20 июля. Группа кораблей ВМС Индии провела в понедельник совместные маневры с авианосной ударной группой ВМС США во главе с атомным авианосцем Nimitz. Об этом сообщает информационное агентство PTI.

По данным агентства, учения по отработке совместного прохождения кораблей прошли в акватории Бенгальского залива в районе принадлежащих Индии Андаманских и Никобарских островов. В маневрах, получивших название PASSEX (от англ. passing exercise - "упражнение по прохождению" - прим. ТАСС), приняли участие четыре корабля ВМС Индии.

Индийско-американские учения прошли на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Пекином из-за недавних столкновений пограничников в районе индийско-китайской границы, напоминает агентство.

Как сообщили агентству PTI источники, ВМС Индии намерены активизировать оперативное сотрудничество с различными дружественными военно-морскими силами, действующими в регионе, в том числе с ВМС США.