Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства Кику

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержали вотум недоверия правительству Иону Кику, инициированный оппозицией. Решение поддержали только 46 из 93 депутатов, присутствовавших на заседании в понедельник, информирует корреспондент ТАСС.

"С 46 голосами вотум недоверия провалился", - сообщила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный. По местным законам, если вотум недоверия не набрал необходимого большинства, его уже нельзя выдвинуть до конца текущей сессии, которая завершается в июле.

Оппозиция обвинила действующий кабинет в плохом управлении кризисной ситуаций в период пандемии коронавируса и злоупотреблениях. Кроме того, проевропейские партии выразили недовольство действиями нового правительства в направлении восстановления отношений с Россией. Они были кардинально испорчены при правительстве Павла Филипа, который рекомендовал молдавским чиновникам не посещать Москву. По мнению авторов вотума недоверия, политика правительства Кику "отдаляет Молдавию от западных партеров".

Кику, со своей стороны, обвинил оппозицию в популизме. Он отметил, что в период пандемии власти выполняли обязательства по пенсиям и зарплатам, а также находили средства их повышать. Он обратил внимание, что в период кризиса Молдавия рискует остаться с временным правительством, которое будет ограничено в полномочиях, так как в парламенте нет консенсуса по новому кабинету.

Вотум недоверия был инициирован проевропейской "Платформой "Достоинство и правда", его также поддержали Партия действия и солидарности, группа "Про Молдова" и партия "Шор". Действующий кабинет утвердили в ноябре прошлого года депутаты поддерживающей президента Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы. Сегодня эта коалиция контролирует лишь 50 мандатов из 101, так как в последнее время Демпартию покинули 17 из 29 депутатов, перешедшие в "Про Молдова" и "Шор". Додон считает, что за разрушением коалиции стоит бежавший из страны олигарх Владимир Плахотнюк.