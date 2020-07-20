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Обострение армяно-азербайджанского конфликта
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Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал бы катастрофой

В ООН отметили, что "осуществляли контакты на разных уровнях с представителями обеих стран", чтобы призвать их к деэскалации

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен нарастанием напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией, - сказал он. - Он призывает обе стороны к максимальной сдержанности. Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой".

Отвечая на вопрос ТАСС, Дюжаррик пояснил, что представители ООН "осуществляли контакты на разных уровнях с представителями обеих стран", чтобы призвать их к деэскалации.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о двенадцати погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Теги
АзербайджанАрменияГутерриш, АнтониуОбострение армяно-азербайджанского конфликта
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