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Трамп сообщил, что собирается возобновить брифинги по ситуации с коронавирусом

По словам президента США, много людей смотрели брифинги, когда он их проводил

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что планирует возобновить проведение брифингов со своим участием по ситуации с коронавирусом. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Когда я их проводил, смотрело большое количество людей, это были рекордные цифры <...>", - заявил американский лидер. "Это великолепный способ доносить информацию до общественности <...>", - считает он.

"Так что, я думаю, мы станем это делать, возможно, начиная с завтрашнего дня", - добавил Трамп.

Ранее старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявляла, что американскому лидеру, по ее мнению, стоит возобновить проведение регулярных брифингов о ситуации с коронавирусом в стране. Она отмечала, что рейтинг одобрения действий президента в борьбе с пандемией был выше, когда он принимал участие в таких мероприятиях.

В марте и апреле подобные брифинги проходили в Белом доме практически ежедневно. Основной темой этих продолжавшихся порой более двух часов мероприятий была борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагивались и другие вопросы. Первые несколько брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

26 апреля Трамп написал в Twitter, что проводимые в Белом доме с его участием брифинги не стоят затраченных усилий, если СМИ искажают высказывания выступающих. До этого портал Axios сообщал, что многие советники президента рекомендовали ему прекратить участие в этих мероприятиях, поскольку, по их мнению, слишком частое появление на них главы Белого дома плохо сказывается на его рейтингах перед выборами. После этого Трамп перестал проводить брифинги.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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