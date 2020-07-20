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Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Депутаты уполномочили Абдель Фаттаха ас-Сиси "предпринять необходимые шаги для защиты национальной безопасности" страны

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщил ТАСС парламентский источник по итогам закрытого заседания депутатов по Ливии.

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"Египетский парламент дал согласие на то, чтобы армия поддержала ливийский народ, - сказал он. - Депутаты наделили президента ас-Сиси и вооруженные силы мандатом на защиту Ливии и национальной безопасности Египта и арабских государств". По словам собеседника агентства, "сессия парламента проходила в рамках конституционных процедур, необходимых для того, чтобы уполномочить президента предпринять необходимые шаги для защиты национальной безопасности Египта".

Отправка вооруженных сил за границу регулируется статьей 152 конституции, требует согласования Совета по национальной обороне, а также одобрения двух третей депутатов парламента.

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