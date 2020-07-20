Федеральные власти США намерены продолжать разгонять демонстрантов в Портленде

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники федеральных силовых ведомств США продолжат разгонять и задерживать демонстрантов в городе Портленд (штат Орегон), несмотря на несогласие местных властей. С таким заявлением выступил в понедельник в эфире телеканала Fox News исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф.

"Факты не лгут, и они заключаются в том, что эти анархисты и экстремисты перешли к насилию задолго до того, как МВБ применило федеральные силы в Портленде", - подчеркнул Вулф, отметив, что власти продолжат охранять сохранность федеральных зданий и сотрудников сил правопорядка. "МВБ не откажется от выполнения своих обязанностей, - указал он. - Мы не занимаемся эскалацией напряженности, мы обеспечиваем безопасность".

"Мы будем задерживать и заставим нести ответственность всех, кто занимается погромами, - отметил и.о. главы МВБ. - У нас есть полномочия, чтобы делать это". Он также подчеркнул, что условия, при которых протестующие получили возможность устраивать погромы, возникли в первую очередь из-за бездействия местных властей.

На сайте полиции города указывается, что в ночь на понедельник демонстранты подожгли вход в здание федерального окружного суда США по округу Орегон в Портленде. Разгоном протестующих и тушением огня занимались представители федеральных сил правопорядка, местная полиция участия в этом не принимала. Вулф ранее неоднократно предупреждал о готовности своего ведомства взять подобные ситуации в городах страны под контроль и восстановить общественный порядок.

Ситуация в Портленде

Председатели-демократы юридического комитета, комитетов по внутренней безопасности, а также по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовали в воскресенье провести расследование использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в Портленде и американской столице. В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

В воскресенье Трамп заявил, что федеральные власти "пытаются помочь Портленду, а не навредить ему". "Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!" - написал президент в Twitter.