Президент Алжира считает, что Ливия может повторить судьбу Сомали

РАБАТ, 20 июля. /ТАСС/. Превращение Ливии в поле битвы между большими державами создает очень опасную ситуацию, которая может привести к тому, что Ливия повторит судьбу Сомали. Об этом, как передает в понедельник информационное агентство Альжери Пресс Сервис, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Он выразил сожаление по поводу "попыток вовлечь некоторые ливийские племена в вооруженный конфликт". "Обеспокоен тем, что Ливия превратилась в поле битвы между большими державами. Это создает очень опасную ситуацию, которая может привести к тому, что Ливия повторит судьбу Сомали", - отметил глава государства.

Тем не менее, Теббун заявил, что "с оптимизмом смотрит на разрешение кризиса, основанного на стремлении ливийского народа к будущему своей страны". Он также отметил, что проводит "постоянные консультации со всеми международными сторонами с целью скорейшего урегулирования кризиса в этой братской стране".

"Урегулирование конфликта должно быть достигнуто самими ливийцами непременно через диалог, а использование оружия никогда не было и никогда не станет решением", - сказал президент. "Алжир не поддерживает одних и не противостоит другим. Но мы отказываемся быть поставленными перед совершившимся фактом", - указал Теббун, говоря об отношении к противоборствующим сторонам в ливийском вооруженном конфликте.

"Алжир не желает действовать в одиночку, не может навязывать какую-либо инициативу или решение без поддержки со стороны ООН и ее Совбеза. Если кто-то хочет блага для ливийского народа, их нужно оставить решать свою судьбу на основе народной легитимности, под эгидой ООН", - заявил алжирский лидер.

Алжир на протяжении последних лет регулярно выступает с инициативами, нацеленными на политическое урегулирование кризиса в Ливии. Ранее Теббун предложил провести в его стране раунд диалога с участием представителей всех ливийских политических сил и общин.

Ситуация в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет.

4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции. При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий.