WP: США фактически отказались от выработки международных норм поведения в киберсфере

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американская администрация фактически отказалась от попыток выработать международные правила поведения в киберпространстве и теперь сама предпринимает враждебные действия, в которых ранее обвиняла другие страны. Такое мнение высказали американские эксперты в опубликованной в понедельник статье в газете The Washington Post.

В публикации комментировались данные портала Yahoo News, согласно которым президент США Дональд Трамп в 2018 году наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве. Эксперты опасаются, что этот шаг в конечном счете может привести к тому, что границы приемлемого поведения государств в киберпространстве будут размыты. Издание отмечает, что США фактически развязали своим спецслужбам руки в отношении операций по выводу из строя инфраструктуры противника, атак на финансовые институты и избирательную инфраструктуру. Однако именно против подобных действий сам Вашингтон активно выступал в последнее время.

"О чем это действительно свидетельствует, так это о том, что существовавшей в течение длительного времени политики США, направленной на то, чтобы попытаться установить международные нормы в киберсфере, больше нет", - заявила изданию бывший юрист Агентства национальной безопасности (АНБ) и эксперт вашингтонского Института Брукингса Сюзан Хеннесси. "Вместо этого теперь политика США теперь заключается в том, чтобы разрешать себе делать все то, по поводу чего мы в течение многих лет возмущались, говоря, что это делают Китай, Иран и другие страны", - добавила она.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американской администрации сообщил о том, секретное распоряжение Трампа позволило ЦРУ более свободно принимать решение о той или иной кибератаке без предварительного одобрения со стороны Совета национальной безопасности при Белом доме. Источники портала называют соответствующий указ Трампа "очень агрессивным", поскольку он "дает ЦРУ особые полномочия по наступательным действиям в отношении ряда стран-противников". К таким государствам, согласно Yahoo News, относятся Россия, Китай, Иран и КНДР. При этом в отношении Москвы и Тегерана кибератаки уже были проведены, отметили собеседники новостного онлайн-ресурса.

Портал также указал, что новые полномочия в первую очередь развязывают ЦРУ руки при проведении операций по выводу из строя инфраструктуры противника. Кроме того, это распоряжение Трампа ослабило ряд предыдущих ограничений на "деструктивные действия в отношении финансовых институтов, СМИ, благотворительных организаций и религиозных учреждений".