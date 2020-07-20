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Пандемия коронавируса нового типа

Международный суд ООН продлил срок подачи ответа РФ на украинский иск в связи с COVID-19

ГААГА, 20 июля. /ТАСС/. Международный суд ООН продлил в связи с пандемией коронавируса на четыре месяца крайний срок подачи Россией ответа на украинский иск по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе инстанции.

"В соответствии с решением от 13 июля Международный суд ООН продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года крайний срок подачи Российской Федерацией контрмеморандума", - говорится в документе.

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УкраинаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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