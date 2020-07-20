Fox: Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст не предоставил в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом на выборах президента США в штате Южная Каролина. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте телеканал Fox News.

Телеканал сообщает, что по законам Южной Каролины Уэст или его представители должны были к 12:00 (19:00 мск) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, свидетельствующие о наличии 10 тыс. подписей, собранных в поддержку его регистрации кандидатом на выборах. Этого сделано не было. Накануне артист провел в Южной Каролине предвыборный митинг, на котором затронул такие темы, как международная торговля, аборты и лицензионные права.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме, успев подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения"). Многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.