СМИ: сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе Дамаска

ТАСС, 20 июля. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском. Об этом сообщил в понедельник правительственный телеканал Al Ekhbariya.

По его сведениям, нападение предпринято Израилем со стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс, удары наносятся по объектам в южных окрестностях сирийской столицы.

"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - говорится в сообщении.

Как передал саудовский телеканал Al-Hadath, Израиль наносит удары по позициям проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Данных о потерях и материальном уроне не приводится.

27 апреля израильские ВВС атаковали военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге Дамаска. Тогда погибли четыре бойца из шиитских отрядов "Хезболлах". Жертвами израильского нападения стали также три мирных жителя в поселках Худжейра и Адлия, еще четверо получили ранения, в том числе один ребенок.

14 февраля, по данным Al-Hadath, во время израильской атаки на окрестности Дамаска погибли три сирийских бойца и четыре иранских военных советника. Не менее пяти ударов было нанесено по району международного аэропорта Дамаска.