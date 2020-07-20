Додон предложил провалившей отставку кабмина оппозиции сотрудничать с властью

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозицию в парламенте извлечь уроки из провалившейся попытки отправить правительство Иона Кику в отставку и начать сотрудничать с властью в интересах народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию в парламенте, где выдвинутый кабинету вотум недоверия не смог набрать нужного количества голосов.

"Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло - и оппозиции, и правлению - оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем. В качестве президента страны я готов поддержать их диалог и любое решение, предложенное этими партиями", - отметил глава Молдавии. Вместе с тем он подчеркнул, что "исключает любые дискуссии с мафиозными партиями" "Про Молдова" и Партии Шора, за которыми, по его словам, стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк и банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из молдавских банков €1 млрд.

"Сегодня олигархи получили заслуженный урок, который заключается в том, что купить все и всех нельзя", - подчеркнул Додон. Он считает, что лидеру Партии действия и солидарности (ПДС), бывшему премьеру Майе Санду и главе партий "Платформа "Достоинство и правда" (ПДП) Андрею Нэстасе "не стоило объединять усилия против правительства "с мафиозными группировками "Про-Молдова" и "Шор", с теми, кто украл миллиард".

Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержали вотум недоверия правительству Иону Кику, инициированный оппозицией. Он был инициирован ПДП, его также поддержали ПДС, группа "Про Молдова" и партия "Шор". Действующий кабинет утвердили в ноябре прошлого года депутаты поддерживающей Додона Партии социалистов и Демократической партии. Сегодня эта коалиция контролирует лишь 50 мандатов из 101, так как в последнее время Демпартию покинули 17 из 29 депутатов, перешедшие в "Про Молдова" и "Шор". Додон считает, что за разрушением коалиции стоят желающие дестабилизировать ситуацию в стране Плахотнюк и Шор. А лидер демократов, экс-премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с просьбой расследовать заявления депутатов, которые утверждают, что представители олигарха предлагают народным избранникам до €1 млн за переход в оппозицию.