Забастовка медперсонала в Израиле закончилась после решения о новых рабочих местах

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Начавшаяся утром в понедельник в Израиле забастовка медсестер и медбратьев, протестовавших против нехватки медицинского персонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом, завершилась вечером после решения властей о создании 2,4 тыс. новых рабочих мест в системе здравоохранения страны. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

Ранее советник министра финансов Израиля Исраэля Каца Зина Ройтман сообщила журналистам, что с главой Минздрава страны Юлием Эдельштейном достигнуто соглашение о выделении средств на создание 2,4 тыс. новых рабочих мест в сфере здравоохранения. По ее словам, трудоустроены будут 2 тыс. медсестер и медбратьев и 400 врачей.

С конца мая в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для предупреждения распространения инфекции правительство еврейского государства 17 июля приняло решение закрыть спортивные залы и фитнес-центры, а с 21 июля ограничило работу ресторанов. До этого с 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле оставались в силе обязательное соблюдение дистанции два метра и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.