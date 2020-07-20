Власти Доминиканы вновь ввели режим ЧП из-за коронавируса

ГАВАНА, 20 июля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение возобновить действие режима чрезвычайного положения, отмененного в начале июля, для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в понедельник сообщает местная газета Listín Diario со ссылкой на указ президента республики Данило Медины.

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Отмечается, что режим ЧП будет действовать 45 дней. Среди ограничительных мер - сокращенный режим передвижения и работы магазинов. Также в течение первых 20 дней будет введен в действие комендантский час. Его режим каждый регион будет определять самостоятельно.

Число заразившихся коронавирусом в Доминиканской Республике на сегодняшний день составляет 53 956, умерли 993 человека.