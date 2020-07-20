Джонсон заверил, что не намерен занимать антикитайскую позицию

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен занимать антикитайскую позицию и заверил, что действия Лондона в отношении Пекина носят выверенный характер.

"Здесь есть баланс. Я не хочу, чтобы меня вынуждали занимать позицию патологического синофоба по каждому вопросу, того, кто автоматически настроен против Китая. Но у нас есть серьезная обеспокоенность", - сказал Джонсон. "У вас должен быть выверенный ответ, и мы будем твердыми по одним вопросам, но мы также продолжим взаимодействовать", - приводит его слова газета The Daily Telegraph.

Свои заявления премьер-министр сделал после того, как глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил в понедельник о том, что британские власти приостанавливают на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом и вводят в его отношении оружейное эмбарго. Сделано это было в связи с тем, что после введения закона об обеспечении национальной безопасности любой преступник, экстрадированный из Соединенного Королевства в Гонконг, может быть переправлен в материковый Китай.

На прошлой же неделе британское правительство объявило о намерении отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G этого производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Пекин предупредил, что этот шаг негативно отразится на инвестициях компаний из КНР в Соединенном Королевстве.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Джонсон назвал принятый закон "явным и грубым нарушением" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Он также подтвердил, что Лондон выполнит свое обещание и облегчит правила въезда, учебы, работы и последующего получения британского гражданства почти для 3 млн жителей Гонконга, имеющих статус британских подданных за рубежом. Из них 350 тыс. уже обладают соответствующим паспортом, а остальные имеют возможность оформить этот документ. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.