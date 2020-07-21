Сенаторы США представили резолюцию против восстановления G8 с участием России

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американские сенаторы представили в понедельник резолюцию против восстановления Группы восьми (G8) с участием России до тех пор, пока она "не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США" и американских союзников. Об этом сообщила пресс-служба автора инициативы заместителя лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа Дика Дурбина (от штата Иллинойс).

Резолюцию уже поддержали 12 сенаторов. Автор документа выступает против предложения президента США Дональда Трампа восстановить формат G8 с участием России в связи с ситуацией вокруг Украины, Афганистана, а также "дестабилизирующих действий [РФ] против США и других демократических стран по всему миру". "Резолюция ясно дает понять, что Сенат США будет против возвращения [в G8] России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и наших союзников", - утверждал сенатор.

Резолюция Палаты представителей

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В начале декабря прошлого года нижняя палата законодательного органа одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи (G7) до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей". Тогда документ поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, 71 республиканец выступил против.

На прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что американская администрация считает важным поддержание диалога с Россией в контексте межгосударственного взаимодействия в многосторонних форматах, в том числе Группы семи.

Форматы взаимодействия

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Трамп ранее объявил о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.