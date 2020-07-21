Telegraph: британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум Brexit

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года по теме выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph в преддверии запланированной на 21 июля публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности.

Вместе с тем, как пишет издание, в 50-страничном документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. The Daily Telegraph цитирует выдержки из неопубликованного доклада, авторы которого на основании "комментариев из открытых источников" пришли к заключению о том, что "Россия оказывала влияние на кампанию по независимости Шотландии". Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Тот плебисцит завершился победой сторонников сохранения членства Шотландии в Великобритании. Эту точку зрения поддержали 55% участников референдума.

О якобы российских деньгах

Издание добавляет, что в докладе будут также подвергнуты критике британские политики, юристы и финансисты, которые якобы помогали российским деньгам на протяжении последнего десятилетия поступать в экономику Великобритании и особенно Лондона. В статье говорится о том, что в докладе будет содержаться рекомендация британским властями ужесточить контроль над финансовыми средствами, поступающими из России, а также критика в отношении последних британских правительств за их мягкость в отношении Москвы.

The Daily Telegraph пишет, что среди тех, кто помогал в подготовке этого доклада, фигурирует имя бывшего сотрудника британской службы внешней разведки МИ-6 Кристофера Стила. Он приобрел известность как составитель так называемого досье на президента США Дональда Трампа. В том документе утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей нынешнего главу Белого дома. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах, а Трамп призвал экстрадировать Стила в США и посадить его в тюрьму.

О докладе

Много раз откладывавшееся обнародование парламентского доклада стало возможным после того, как на прошлой неделе был утвержден новый состав комитета. Его главой был избран консерватор Джулиан Льюис. Его избрание обернулось скандалом, так как вместе с представителями оппозиции он поддержал собственную кандидатуру, помешав избранию на эту должность коллеги-консерватора Криса Грейлинга.

За нарушение партийной дисциплины Льюис был исключен из правящей Консервативной партии. Парламентарий назвал это наказание странным, пояснив, что не считает, что правительство было вправе добиваться назначения на эту должность Грейлинга, который считается ставленником премьер-министра Бориса Джонсона. На следующий день после избрания Льюиса члены комитета единогласно постановили, что публикация документа не будет отложена до сентября и что он увидит свет до ухода парламента на летние каникулы 22 июля.

Доклад был подготовлен предыдущим составом комитета еще в марте прошлого года, после чего был передан на одобрение в канцелярию премьер-министра. В декабре 2019 года правительство дало разрешение на его публикацию, однако из-за прошедших ранее в том же месяце парламентских выборов потребовалось дождаться формирования нового комитета, что произошло лишь сейчас.

Прежний глава комитета экс-генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинял Джонсона в том, что он специально отложил публикацию доклада. Грив утверждал, что документ был готов еще 17 октября, был изучен и одобрен британскими спецслужбами, однако в свете приближавшихся выборов его не торопилась утверждать премьерская канцелярия, в результате чего содержание документа так и остается в тайне.

Джонсон неоднократно называл ситуацию с докладом "чрезмерно раздутой" и подчеркивал, что в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что РФ вмешивалась в британские выборы или референдумы, в том числе референдум о Brexit 2016 года. При этом на прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил с утверждением о том, что "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в британские парламентские выборы, прошедшие в 2019 году, путем распространения "незаконно полученных" правительственных документов. Работа над докладом была завершена до инцидента, который британское правительство связывает с вмешательством РФ.

Позиция Москвы

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин, он не видит какого-либо смысла во вмешательстве в выборы 2019 года, так как России готова работать над улучшением двусторонних отношений как с британскими консерваторами, так и с лейбористами.

Отвечая на вопрос о том, интересуется ли Москва стремлением шотландского национального движения к получению Шотландией независимости, дипломат отметил, что РФ интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом.