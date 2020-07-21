Байден пригрозил РФ и другим странам санкциями из-за приписываемого вмешательства в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден в случае победы на них готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы. Как говорится в опубликованном в понедельник на сайте Medium заявлении политика, к числу этих стран он относит и Россию.

Байден отметил, что в случае избрания президентом будет расценивать иностранное вмешательство в американские выборы как "враждебное действие, значительно ухудшающее отношения между США и властями государства, которое его осуществляет". "Я распоряжусь о том, чтобы американское разведывательное сообщество публично и своевременно сообщало о любом вмешательстве властей других стран в выборы в США или о попытках сделать это", - добавил бывший вице-президент.

Политик отметил, что в отношении этих стран будут приняты меры. В их число могут войти "санкции против финансового сектора, замораживание активов, ответные шаги в киберпространстве или разоблачение коррупции". "Могут быть предприняты и другие действия в зависимости от того, какой будет атака", - пояснил он.

Байден сообщил, что даст указания Пентагону, Министерству внутренней безопасности США, Госдепартаменту и ФБР разработать планы "по противодействию угрозе иностранного вмешательства" в американские электоральные процессы. "По мере возможности это будут делать в координации с нашими союзниками и партнерами с целью изоляции режимов, которые стремятся к подрыву демократии и гражданских свобод", - пояснил он.

Бывший вице-президент США выступил с утверждением, что другие страны, в том числе Россия, якобы пытаются вмешаться в американские выборы. Он отметил, что этим государствам следует расценивать его заявление в качестве предупреждения. "Я не стремлюсь к росту напряженности в отношениях с Россией или какой-либо другой страной. Я бы предпочел, чтобы моя администрация приложила все силы, чтобы привлечь мировое сообщество к борьбе с COVID-19 и нанесенным им экономическим ущербом или к решению других насущных мировых проблем", - заверил Байден.

Утверждения о вмешательстве в выборы

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.